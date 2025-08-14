PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 64-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (13.08.2025) ist ein 64-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Achenbacher Straße in Siegen verletzt worden.

Der Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er über seinen Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der Rettungshubschrauber war für die Dauer des Einsatzes vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

