Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verdächtige Fahrzeuge gemeldet: Polizei nimmt zahlreiche Strafanzeigen auf - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Donnerstagabend (14.08.2025) ist die Polizei auf das Gelände einer Tankstelle in Weidenau alarmiert worden. Ein Zeuge hatte gegen 20:35 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten zwei 18-Jährige, eine 14-Jährige an sowie eine 12-Jährige an. Zudem befanden sich bei den Personen zwei PKW. Dabei handelte es sich um einen VW Up und einen VW Lupo.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der VW Up am Nachmittag in Eisern geklaut wurde. Auch die Besitzverhältnisse des VW Lupo konnten vor Ort nicht eindeutig geklärt werden.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der VW Lupo mit geklauten Kennzeichen unterwegs war. Ursprünglich gehörten Olper Kennzeichen zum Fahrzeug. Die Polizisten trafen den Wagen allerdings mit Siegener Kennzeichen an. Diese Siegener Kennzeichen stammten nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl in Niederschelden.

Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der VW Lupo kurz vor dem Einsatz in eine Unfallflucht in der Wernsbachstraße in Dreis-Tiefenbach verwickelt war.

Die beiden 18-Jährigen haben keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten daher unter anderem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch die 14-Jährige erhält eine solche Anzeige, da sie den Polizisten gegenüber erklärte, den VW Lupo ebenfalls gefahren zu haben.

Zudem griff die 14-Jährige vor Ort zwei Beamtinnen an, indem sie die Polizistinnen kniff und trat. Im Nachgang des Einsatzes wurde das Mädchen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der VW Lupo wurde als Beweismittel durch einen Abschlepper sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

