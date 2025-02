POL-HRO: Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock zum Tötungsdelikt in Schwerin

Schwerin (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr im Schweriner Stadtteil Feldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte dieser in der Eisenbahnstraße mit einer Laterne und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der schwerverletzte 68-jährige Fahrzeugführer sowie die leichtverletzte 64-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus ...

