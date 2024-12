Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Samstagabend kam es nach Streitigkeiten zwischen zwei Personen in einem Anwesen im Erlenweg zu einem Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Mann gegen 3 Uhr seine Partnerin bedroht und in der Wohnung randaliert haben. Dem Mann wurde anschließend von den Beamten des Polizeireviers Rastatt ein Wohnungsverweis erteilt. Etwa eine Stunde später meldete sich die Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, dass der Beschuldigte wieder vor Ort sei. Beim erneuten Eintreffen der Polizeistreife wurde ihm aufgrund des Nichtbefolgens des Wohnungsverweises der Gewahrsam erklärt. Daraufhin verhielt sich der stark alkoholisierte Mann aggressiv, beleidigte die Beamten und widersetzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach der Übernachtung in polizeilichem Gewahrsam erwarten den Mann nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell