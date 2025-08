LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die die L1030 von Goldbach in Richtung Eberstädt. Dabei kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Infolge des Verkehrsunfalles war der VW nicht mehr fahrbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr