Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrt endet im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Zur Kollision zweier Verkehrsteilnehmer kam es am Montagnachmittag in der Sondershäuser Straße. Die Fahrerin eines Pkw befuhr die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Kreuzgraben. Nach dem Überqueren der Kreuzung kam ein Radfahrer zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Straße gefahren. Der Radfahrer kollidierte mit dem Kraftfahrzeug und stürzte in der Folge. Hierbei verletzte sich der Mann, sodass er in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden musste. Es entstand Sachschaden an Auto und Fahrrad.

