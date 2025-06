Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Blumengeschäft

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Blumengeschäft am Uthleber Weg. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Montag, kurz nach 9 Uhr. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die Täter nichts. Es entstand jedoch Sachschaden. Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0160776

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell