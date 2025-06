Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelauflieger kollidierte mit Pkw - Zeugen gesucht

Grabe (ots)

Die Fahrerin eines Volkswagen befuhr am Montag die Hauptstraße in Richtung Körner. Bei der Kreuzung Saalfelder Weg/Ammerweg/Hauptstraße kam ihr gegen 07.30 Uhr ein Lkw entgegen, welcher nach rechts in den Saalfelder Weg einbog. Dabei schwenkte der Auflieger des Lkw, auf dem ein landwirtschaftliches Fahrzeug transportiert wurde, aus und beschädigte den Pkw der Fahrzeugführerin. Der unbekannte Fahrzeugführer des Lkw entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer der Sattelzugmaschine die Kollision möglicherweise nicht bemerkt hat. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0160535

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell