LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!

Marth (ots) - Ein Kind befuhr am Sonntag mit seinem Fahrrad die Straße Am Rusteberg stadtauswärts. Als der Junge gegen 15.45 Uhr vom Gehweg auf die Straße auffuhr kollidierte dieser mit einem Auto. Der verletzte Junge wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

mehr