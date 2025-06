Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kiosk

Bleicherode (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, wurde ein Kiosk in der Barbarastraße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter versuchten, sich gewaltsam Zugang ins Innere des Gebäudes zu verschaffen, was jedoch scheiterte. Beute machten die Unbekannten somit nicht. Jedoch entstand durch die Tat Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer den Einbruchsversuch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0160895

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell