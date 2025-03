POL-SZ: Pressebericht vom 29.03.25, 09h bis 30.03.25, 09h

Polizei Salzgitter

Diebstahl eines E-Scooters und einer Kiste Bier

In der Zeit von Sa., 29.03.25, 00.00h bis 10.00h kam es im Stadtteil Gitter, Hohenroder Weg zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach dem Aufbrechen eines Bügelschlosses durch einen bislang unbekannten Täter, gelangte dieser auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Hier entwendete der UT eines E-Scooter sowie eine Kiste Bier. Der E-Scooter wurde zur Sachfahndung ausgeschrieben. Der entstandene Schaden wird auf 470 Euro geschätzt.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am Samstag, 29.03.25,12.50h, soll in der Kaiserstraße in SZ-Bad ein Mann eine Katze durch mehrere Tritte verletzt haben. Die Katze musste anschließend durch einen Tierarzt behandelt werden. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Samstag, 29.03.25,17.30h, soll ein 55-jähriger Mann aus Salzgitter in der Erikastraße einen jungen Hund mehrmals mit der flachen Hand geschlagen und mit dem Fuß getreten haben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

In beiden Fällen wurde zusätzlich ein Bericht an das Veterinäramt gefertigt.

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Samstag, 29.03.25, zwischen 20.00h und 21.15h kam es im Bereich der Straßen Vogelwinkel und Breslauer Straße zu drei Sachbeschädigungen durch Feuer. Zweimal wurden dortige Grünflächen angezündet bzw. einmal wurde ein Pappkarton in Brand gesetzt. Die Brände konnten sowohl durch die BFW SZ als auch mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Eine vage Täterbeschreibung liegt vor. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Diebstahl im Elisabeth-Krankenhaus

Am Samstag, 29.03.25, wurde am Vormittag ein Diebstahl im E-Heim gemeldet. Terminabsprache zur Aufnahme, gegen 21h, Arbeitsbeginn der Meldenden. Die Ermittlungen ergaben, dass bei einer Überprüfung der Notfallrucksäcke, alle 3 Monate, festgestellt wurde, das 3 Ampullen eines Betäubungsmittels fehlen. Letztmalige Überprüfung war am 05.01.2025. Die Notfallrucksäcke werden im Bereich der Endoskopie des Elisabeth-Krankenhauses aufbewahrt. In der Vergangenheit war es zu drei ähnlich gelagerten Diebstählen gekommen. Die Diebstähle wurden zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen laufen.

