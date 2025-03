Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.03.2025: Verbundkontrolle im Stadtgebiet Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Stadtgebiet, 29.03.2025

In den heutigen Abendstunden wurde eine großangelegte Verbundkontrolle in vier Gewerbeobjekten in Wolfenbüttel durchgeführt. Hierbei handelt es sich um sogenannte "Shisha-Bars", Restaurants und Bistros.

Bei der Verbundkontrolle waren verschiedene Behörden eingesetzt. Insbesondere waren dies Einsatzkräfte des hiesigen Polizeikommissariates und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, des Hauptzollamtes Braunschweig sowie der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel (Veterinäramt, Gewerbeamt, Bauamt, Jugendamt).

Neben der Einhaltung der Hygienebestimmungen lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung arbeitsrechtlicher und jugendschutzrechtlicher Bestimmungen, baurechtlicher Verstöße, brandschutzrechtlicher Bestimmungen sowie anderer in diesem Zusammenhang festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Auch hinsichtlich möglicher Verstöße im Bereich des "illegalen Glücksspiels" wurde von speziell geschulten Einsatzkräften kontrolliert.

Annähernd 50 Mitarbeitende aus den verschiedenen Bereichen nahmen an der Kontrolle teil.

Im Ergebnis gab es zahlreiche baurechtliche und gewerberechtliche Verstöße. In einem Betrieb wurde ein so gravierender Hygienemangel festgestellt, dass das Veterinäramt das Lokal mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres schließen musste.

In mehreren Fällen liegt der Verdacht der Steuerhinterziehung vor. Es besteht in diversen Fällen der Verdacht von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Weiterhin wurden ausländerrechtliche Verstöße festgestellt.

Die Einsatzleiterin der Großkontrolle, Polizeikommissarin Alena Franke, zeigte sich zum Ende der Kontrolle zufrieden: "Wir konnten diverse Verstöße und Mängel feststellen und diesen konsequent nachgehen. Wir werden auch weiterhin solche großangelegten Verbundkontrollen durchführen. Hierbei ist die enge Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern, insbesondere dem Zoll Braunschweig sowie der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel, von herausragender Bedeutung. Diese hat im Wesentlichen zum Erfolg dieser Kontrolle beigetragen."

