POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.03.2025.

Salzgitter (ots) - Gegen 21:45 Uhr am 25.03.2025 meldete ein Zeuge bei der Polizei in Salzgitter-Bad einen verdächtigen Gegenstand in der Straße Am Dorfrand in Gebhardshagen. Vor Ort fanden Polizisten ein metallisches Behältnis vor. Aufgrund seiner Beschaffenheit und da in der Nähe mehrere Feuerwerkskörper ...

