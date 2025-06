Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagmorgen ist ein Kind gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 13-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Liebermannstraße in Heiligenstadt. Als die davor befindliche Autofahrerin bremste, um in eine Parklücke zu fahren, fuhr der Radfahrer auf. Er kam ins Krankenhaus. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Radfahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet. Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw entstand Sachschaden.

