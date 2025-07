POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Wismar

Schwerin (ots) - Am Dienstagabend kam es in der schweriner Innenstadt zu zwei Zusammenstößen von jeweils einem PKW und einer Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen sollen in beiden Fällen die Missachtung von Vorfahrt und Vorrang durch die Autofahrer ursächlich sein. Der erste Unfall ereignete sich gegen 19:40 Uhr in der schweriner Altstadt. Ein 83-jähriger Fahrer ...

mehr