Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

Lustadt (ots)

Eine 23-jährige VW-Fahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr am 24.05.2025, gegen ca. 21:35 Uhr die K2 von Lustadt kommend und beabsichtigte, nach rechts auf die B272 in Fahrtrichtung Schwegenheim aufzufahren. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt eines 39-jährigen Skoda-Fahrers, welcher auf der B272 in Richtung Schwegenheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Der Skoda-Fahrer musste vor Ort medizinisch versorgt, jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die B272 in Fahrtrichtung Schwegenheim kurzzeitig gesperrt werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell