Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Straßenbahnen an einem Abend

Schwerin (ots)

Am Dienstagabend kam es in der schweriner Innenstadt zu zwei Zusammenstößen von jeweils einem PKW und einer Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen sollen in beiden Fällen die Missachtung von Vorfahrt und Vorrang durch die Autofahrer ursächlich sein.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 19:40 Uhr in der schweriner Altstadt. Ein 83-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die Geschwister-Scholl-Straße und bog nach links in die Goethestraße ein. An der Kreuzung übersah er die von links kommende vorfahrtberechtigte Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4 000 Euro.

Gegen 22:10 Uhr kam es in der Lübecker Straße zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Audi A8. Beide Verkehrsteilnehmer überquerten nebeneinander auf der Lübecker Straße den Obotritenring in Richtung Platz der Freiheit. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich kommt es, aufgrund einer Baustelle, zu einer Fahrbahnverengung. Grundsätzlich gilt das Reißverschlussverfahren, allerdings ist an dieser Stelle der Vorrang der Straßenbahn mit einem Verkehrszeichen gesondert geregelt. Der 23-jährige Audifahrer soll die Entfernung falsch eingeschätzt und dennoch versucht haben, noch vor der Straßenbahn einzuscheren. Jenes misslang und es kam zum Zusammenstoß im vorderen Bereich des Schienenfahrzeugs. Auch die noch eingeleitete Notbremsung durch den 55-jährigen Bahnführer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Auch in diesem Fall blieben die Unfallbeteiligten als auch die Fahrgäste erfreulicherweise unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 6 000 Euro.

