POL-UL: (BC) Untermarchtal - Autopanne bringt Verstoß ans Licht

Am Montag musste ein Autofahrer, nach einer Panne bei Untermarchtal, seinen Führerschein abgeben.

Gegen 6.20 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Opel auf der B311 unterwegs. Bei Untermarchtal hatte er eine Panne und blieb mit seinem Auto in der Ausfahrt zur L231 stehen. Eine Streife rückte aus zur Sicherung des Fahrzeugs, nachdem Zeugen die Polizei verständigten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Fahrer betrunken war. Ein Alcotest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er seinen Führerschein abgeben und mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel er genau intus hatte. In erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Durch einen Bekannten des 53-Jährigen konnte das Pannenfahrzeug verkehrssicher umgeparkt werden.

