POL-HRO: Totalentwendung eines VW Multivan in Bentwisch bei Rostock

Bentwisch (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen weißen VW Multivan in Bentwisch bei Rostock entwendet haben.

Am Vormittag des 22.07.2025 informierte der 68-jährige Eigentümer des Fahrzeugs die Polizei in Sanitz über den Vorfall. Laut Aussage des Geschädigten hätte er den PKW zuletzt am Vorabend gegen 23.00 Uhr auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz vor seiner Wohnanschrift gesehen. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 53.000 Euro angegeben.

