Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eindringen auf ehemaliges Firmengelände und Diebstahl von Toren und Elektrokabeln: Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

In den zurückliegenden zwei Wochen drangen Unbekannte auf das Gelände des ehemaligen Buteile-Parks in Neustadt an der Orla (Triptiser Straße) ein. Anschließend wurden mehrere Garagenschwingtore und Türen demontiert und abtransportiert sowie Elektrokabel gestohlen. Dadurch entstand Beuteschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da in Anbetracht der Umstände mutmaßlich ein größeres Transportfahrzeug zum Einsatz gekommen sein dürfte, werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Schleizer Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0071262 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell