Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rudolstadt/ Niederkrossen (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Niederkrossen und Rudolstadt, stellten Polizeibeamte gleich zwei Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Die erste Feststellung ereignete sich am Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 21.30 Uhr, in der Ortslage Niederkrossen. Dort kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Betäubungsmittel. Die zweite Feststellung, erfolgte am 20.03.2025 gegen 00.30 Uhr in der Straße "Am Saaldamm" in Rudolstadt. Hier wurde ein 24-jähriger einer Kontrolle unterzogen und auch bei ihm reagierte ein Drogentest positiv auf Betäubungsmittel. Beide Fahrer dürfen die nächsten 24 Stunden kein Kraftfahrzeug führen. Zudem wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

