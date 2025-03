Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bus und Pkw stoßen zusammen

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, den 18.03.2025, gegen 17.00 ereignete sich an der Kreuzung Keilhauer-Straße / Adolf-Richter-Straße in Rudolstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Eine 83-jährige Autofahrerin übersah beim Einbiegen von der Adolf-Richter-Straße in die Keilhauer Straße einen Bus, der sich bereits auf der Keilhauer Straße befand. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Glücklicherweise wurden die Fahrer nicht verletzt. Auch die 15 Passagiere des Busses, blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

