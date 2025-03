Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin gestoppt

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, den 18.03.2025, gegen 12.30 Uhr kontrollierten Polizisten in der Straße "Am Bahndamm" in Rudolstadt eine 61-jährige Autofahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell