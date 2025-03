Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ruhestörung durch laute Musik

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 08.00 Uhr, meldeten mehrere Anwohner der Staufenbergstraße in Saalfeld, dass einer ihrer Nachbarn seit 06.00 Uhr extrem laute Musik abspielt. Durch ein geöffnetes Fenster verbreitete sich der Lärm in der gesamten Nachbarschaft. Als ein Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft die Lage beruhigen wollte, wurde dieser durch den Verursacher beleidigt und bedroht. Die hinzugezogenen Polizeibeamten brachten den Verursacher, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in das Saalfelder Klinikum. Zudem erwarteten ihm nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.

