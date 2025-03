Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 11.00 Uhr teilte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer der Polizei mit, dass sein parkender Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde. Der 64-jährige gab an, seinen Pkw am Mittwochmorgen unbeschädigt in der Sonneberger Straße in Saalfeld geparkt zu haben. Als er gegen 11.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Seite seines Pkw fest. Einen Verursacher des Schadens konnte der 64-jährige vor Ort nicht ausfindig machen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sollten Ihnen am Mittwochvormittag etwas aufgefallen sein, was mit dem Unfall zu tun haben könnte, oder können Sie sogar Angaben zum Unfallverursacher tätigen, dann melden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0071267/2025 bei der Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 / 560)

