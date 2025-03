LPI-SLF: Holztransporter überladen

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 11.00 Uhr teilte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer der Polizei mit, dass sein parkender Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde. Der 64-jährige gab an, seinen Pkw am Mittwochmorgen unbeschädigt in der Sonneberger Straße in Saalfeld geparkt zu haben. Als er gegen 11.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Seite seines Pkw ...

