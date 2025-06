Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Polizei sucht geschädigte Frauen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.06.2025 gegen 21:10 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin eine verdächtige Beobachtung am Bahnhof in Bad Dürkheim. Ein amtsbekannter 32-jähriger nigerianischer Staatsbürger sprach unaufgefordert mehrere bislang unbekannte Frauen an und kam ihnen dabei ohne Einvernehmen laut der Zeugin sehr nah. Der 32-Jährige ist 1,90 groß und von kräftiger Statur. Er trug eine rote Hose und ein graues Oberteil. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er jedoch nicht mehr angetroffen werden. Ebenfalls konnten die betroffenen Frauen nicht mehr festgestellt werden. Daher fragt die Polizei, wurden sie auch von der Person angesprochen oder belästigt? Dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Der Beschuldigte konnte kurze Zeit später nach einem gemeldeten Ladendiebstahl vor einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße festgestellt und aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden.

