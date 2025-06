Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.06.2025 gegen 10:00 Uhr wurden 3 Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 in Höhe der Mülldeponie in Bad Dürkheim verletzt. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy die B37 aus Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa auf Höhe der Mülldeponie wollte sie nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Hierzu reduzierte sie die Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot unmittelbar hinter dem VW. Dieser erkannte vermutlich den Abbiegevorgang zu spät und fuhr infolge ungenügenden Sicherheitsabstandes auf den VW auf. Durch die Kollision lösten im Peugeot beide Frontairbags aus. Am Peugeot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden im Bereich des Fahrzeughecks in Höhe von 3000 Euro. Die 56-Jährige sowie der 46-Jährige und dessen Beifahrer wurden leichtverletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell