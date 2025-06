Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim, Feucht/Bayern) Geklauter Bagger sichergestellt

Deidesheim/Feucht (Bayern) (ots)

In der Nacht vom 23. Auf den 24. Mai entwendeten Unbekannte einen Minibagger von einem Betriebsgelände in der Bürgermeister-Oberhettinger- Straße in Deidesheim. Der Schaden belief sich auf rund 30.000,- Euro. (Wir berichteten). Der Bagger wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Wie sich später herausstellte, übermittelte die Firma hierzu eine fehlerhafte Fahrgestellnummer an die Polizei. Einen Tag nach dem Diebstahl kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei im bayerischen Feucht das Fahrzeuggespann einer Spedition auf einem Autohof. Auf dem Hänger, der in Deidesheim entwendete Bagger. Die Überprüfung der Fahrgestellnummer verlief aufgrund der fehlerhaften Ausschreibung zunächst ergebnislos. Dennoch ergaben sich Hinweise, dass mit dem Transport, der nach Rumänien gehen sollte, etwas nicht stimmte, weil unter anderem Unterlagen nicht vorgelegt werden konnten. Die Beamten stellten den Bagger sicher. Aufwendige und zeitintensive Ermittlungen ergaben, dass es sich um den Bagger handelte, der vor Wochen in Deidesheim gestohlen wurde. Welche Rolle der Spediteur bei dem Diebstahl gespielt hat und wer der Auftraggeber war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Bagger wurden zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Frankenthal zur Abholung freigegeben.

