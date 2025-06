Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Haßloch (ots)

Am 25.06.05, gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Haßloch an der Kreuzung Rosenstraße Neumühlweg ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Haßloch missachtete an obiger Kreuzung die Regel "rechts vor links" und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem PKW eines 48-jährigen Haßlochers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich multiple Verletzungen zu, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr hinzugezogen werden.

