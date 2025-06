Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In der Burgstraße in Aurich ist in der Nacht zu Freitag ein Schuppen in Brand geraten. Durch das Feuer wurden auch eine Hecke und Teile eines angrenzenden Rohbaus sowie ein Baugerüst beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Polizei geht aktuell von einer Brandstiftung aus. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Unbekannte haben am Mittwoch in der Auricher Innenstadt ein Pedelec gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde im Treidelweg ein schwarzes Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Zu einer Unfallflucht kam es im Breiten Weg in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, auf einem Parkplatz gegenüber der Tankstelle eine schwarze Pkw Limousine am Heck. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Dornum ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer auf dem Jörn-Dams-Weg in Fahrtrichtung Schöpfwerkstraße und überholte einen Fahrradfahrer. Im weiteren Verlauf stürzte der 72-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Zwei weitere Fahrradfahrer sollen in gleicher Richtung unterwegs gewesen sein und den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich als Zeugen unter 04934 992750 zu melden.

Einen 32 Jahre alten Mann auf einem S-Pedelec hat die Polizei am Donnerstagabend in Norden angehalten und kontrolliert. Der 32-Jährige hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Zudem war das S-Pedelec nicht versichert. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Mehrere Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Aurich. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Dornumer Straße in Richtung Sandhorst und übersah auf Höhe der Hausnummer 54, dass vor ihm ein Dacia-Fahrer abbremste. Der Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Dacia auf. Der 24-Jährige im Opel wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Autofahrer verletzt

In Großefehn ist in der Nacht zu Freitag ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Der 30-Jährige fuhr gegen Mitternacht mit einem Land Rover auf der Timmer Straße in Richtung Aurich, als er offenbar aufgrund eines Wildtieres die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann kollidierte mit einem Baum. Er wurde leicht verletzt.

