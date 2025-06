Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Oldeborg - Einbruch in Vereinsheim

In Südbrookmerland wurde eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Hauptmeedeweg in Oldeborg. Die Täter entwendeten Elektroartikel und flüchteten anschließend. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Reifen zerstochen

In der Nacht auf Mittwoch wurden in Aurich zwei Reifen eines Autos zerstochen. Unbekannte beschädigten in der Wiesenstraße, auf Höhe der Hausnummer 35, sowohl vorne als auch hinten jeweils einen Reifen eines schwarzen VW. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

Ihlow - Lack zerkratzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag mit einem spitzen Gegenstand ein Fahrzeug in Ihlow beschädigt. Die Täter zerkratzten im Bussardweg an mehreren Stellen den Lack eines roten VW Bulli. Zeugen werden gebeten, sich unter 04929 917850 bei der Polizei Ihlow zu melden.

Norderney - Erneuter Diebstahl aus Vorgarten

Auf Norderney wurden erneut Gegenstände aus einem Vorgarten gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten in der Straße An der Schanze Dekorationsartikel aus einem Vorgarten und rissen Pflanzen heraus. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Mittwoch. Zeugen, die in dem Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter 04932 92980 zu melden.

Norden - Fenster beschädigt

In Norden sind mehrere Fensterscheiben beschädigt worden. In der Norddeicher Straße beschädigten unbekannte Täter auf Höhe der Kreuzung zur Straße Im Spiet Fensterscheiben der dortigen Wohnhäuser und beim benachbarten Gymnasium. Das Schadensbild deutet derzeit darauf hin, dass die Scheiben auf unbekannte Art beschossen wurden. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Die ersten Taten fielen bereits in der Nacht zum 30.05.2025 auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Geräusche gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kontrolle über Auto verloren

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Autounfall in Aurich leicht verletzt worden. Eine 83 Jahre alte Nissan-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr auf der Straße Dreekamp unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlier sie im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr über den angrenzenden Gehweg, bevor sie auf einem Wall zum Stehen kam. Die Frau wurde leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Aurich - Zusammenstoß am Fußgängerüberweg

Am Mittwoch kam es in Aurich zu einem Unfall an einem Fußgängerüberweg. Eine 73 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Johannes-Diekhoff-Straße in Richtung Oldersumer Straße. Ein zwölfjähriges Kind überquerte fahrenderweise den dortigen Fußgängerüberweg auf einem E-Scooter. Die 73-Jährige erkannte dies zu spät und touchierte mit ihrem Pkw das Vorderrad des E-Scooters. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

