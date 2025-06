Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Bootstrailer und Schlauchboot gestohlen

In Hinte haben unbekannte Täter einen Anhänger samt Schlauchboot gestohlen. Die Täter entwendeten den Bootstrailer und das darauf befindliche rote Schlauchboot von einem Grundstück in der Straße Hoflohne. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09.06.2025 und Montag. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - In Schule eingebrochen

Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Norder Schule eingebrochen. Die Täter verschafften sich über das Dach gewaltsam Zutritt zu der Schule in der Osterstraße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Pewsum - Falscher Microsoft-Mitarbeiter

In Pewsum ist am Freitag eine 74-jährige Frau Opfer von Betrügern geworden. Auf dem PC-Bildschirm der Geschädigten erschien ein Pop-Up-Fenster mit dem Hinweis auf Schadsoftware und der Aufforderung, den Kundensupport von Microsoft anzurufen. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten Online-Überweisungen vornehmen. Der 74-Jährigen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Schutz vor dieser Betrugsmasche: - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach auf. - Sollten Sie auf eine manipulierte Webseite mit einer verdächtigen Fehlermeldung gelangen, bewahren Sie Ruhe. Schließen Sie die Webseite oder ggf. den Browser. Ein Neustart sollte in der Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto-oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) preis. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, etwa mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im Schadensfall Anzeige. - Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollte eine Kreditkarte sofort gesperrt werden. - Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Verkehrsgeschehen

Aurich - In Gegenverkehr geraten

Am Montag sind in Aurich zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 20 Jahre alter Hyundai-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr auf dem Wallster Weg in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen geriet er in einem Kurvenverlauf leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrer zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Fahrer eines silbernen Pkw gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Aurich einen weiteren Beteiligten. Ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw mit Schwertransportanhänger war am 10.06.2025, gegen 22.55 Uhr, auf der Esenser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 146 touchierte der Schwerlasttransporter im Vorbeifahren einen an der dortigen Bedarfsampel stehenden silbernen Pkw. Bevor eine Schadensregulierung veranlasst werden konnte, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Personen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Brandgeschehen

Halbemond - Bäume abgebrannt

In Halbemond hat es am Montag in einem Vorgarten gebrannt. Beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner entzündeten sich in einem Wohngebiet zwei Thujabäume und ein Tannenbaum. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand eigenständig durch den Anwohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

