Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Kontrolle verloren

Wittmund - Brunnenüberdachung fing Feuer

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Kontrolle verloren

In Friedeburg ist am Montag ein Trecker auf einen Pkw gestürzt. Ein 19 Jahre alter Traktor-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Straße Blanksweg unterwegs. Vermutlich verlor der Fahrer aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein landwirtschaftliches Gespann und stürzte seitlich auf einen geparkten Ford. Der 19-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Brandgeschehen

Wittmund - Brunnenüberdachung fing Feuer

In Wittmund hat es am Sonntag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet auf einem Grundstück in der Straße Alter Postweg der Holzbalken einer Brunnenüberdachung gegen 22 Uhr in Brand. Das Feuer konnte eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell