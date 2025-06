Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Jugendhaus beschädigt

Norderney - Diebstahl

Aurich - Medizinischer Notfall

Aurich - Anhänger löste sich /Aurich - Nach Unfall geflüchtet /Krummhörn - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Jugendhaus beschädigt

Am Wochenende wurden zwei Fensterscheiben des Jugendhauses in Norden beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten die Scheiben des Jugendzentrums in der Parkstraße und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Norderney - Diebstahl im Kleingartengelände

Auf Norderney kam es zu zwei Diebstählen aus Gärten. Unbekannte Täter kletterten in der Deichstraße über zwei Zäune und gelangten so in die jeweiligen Gärten der Kleingartenanlage. Die Unbekannten entwendeten diverse Gegenstände und Dekorationsartikel. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 19 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04932 92890 zu melden.

Sonstiges

Aurich - Medizinischer Notfall

Am Sonntag erlitt ein Autofahrer in Aurich während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Ein 89 Jahre alter Pkw-Fahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Straße Hünenschlootweg unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Das Auto landete im Graben. Trotz mehrerer Ersthelfer, die unverzüglich vorbildliche Erste Hilfe leisteten, und anschließender Reanimation durch einen Notarzt, verstarb der 89-Jährige an der Unfallstelle.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Anhänger löste sich

In Aurich hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Ein 57-Jähriger LKW-Fahrer fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug samt Wohnanhänger auf der Egelser Straße in Richtung Wiesens. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung und kam von der Fahrbahn ab. Der Wohnhänger beschädigte einen Zaun und ein Verkehrszeichen.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Freitag hat es eine Unfallflucht in Aurich gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Handlung für Tierbedarf gegen einen dort abgestellten schwarzen Daimler Chrysler. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Verursacher daraufhin von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Auto soll es sich um einen Van, etwa einem Citroen Berlingo, mit Auricher-Städtekennung gehandelt haben. Zeugen, insbesondere der Mann, der den Verursacher angesprochen hat, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Krummhörn - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher in der Krummhörn unerlaubt. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 10 Uhr auf der Eilsumer Landstraße in Richtung Jennelt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er auf Höhe der dortigen Brücke leicht in den Gegenverkehr. Sein Außenspiegel stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford zusammen. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Unbekannte. Der Mann soll einen schwarzen VW Kombi gefahren haben. Die Polizei Norden nimmt unter der Telefonnummer 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

