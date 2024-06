LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots) - Gestern Abend kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einer Firma in der Mühlhäuser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Gefahrgutstoff aus einem dafür vorgesehenen Kanister ausgetreten. Drei Mitarbeiter im Alter von 51 bis 71 Jahren klagten in diesem Zusammenhang über Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten wenig später wieder entlassen werden. (ah) ...

