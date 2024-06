Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blitzeinschlag

Unterpörlitz (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Mittag kam es in der Bergstraße gegen 12.00 Uhr zu einem Blitzeinschlag in eine Doppelhaushälfte. Der Dachstuhl geriet in Brand, eine Zeugin informierte sofort die Feuerwehr. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte ein Übergreifen des Feuers auf die andere Doppelhaushälfte verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags befanden sich keine Personen im Haus, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. (ah)

