Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 19.04.2025, ereignete sich um 14:45 Uhr auf der A 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck in der Anschlussstelle Wardenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg.

Ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg wollte an der Anschlussstelle Wardenburg auf die Autobahn in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide auffahren, als in der Kreisfahrt der Anschlussstelle ein Reh die Fahrbahn kreuzte und der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum stieß. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

