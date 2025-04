POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots) - Am 19.04.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Stedinger Straße in Lemwerder zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein Löschzug der freiwilligen Feuerwehr kam auf die Situation zu und versuchte zu schlichten. Einer der Beteiligten griff daraufhin einen der ...

mehr