Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 22-Jährigen nach versuchtem Gaststätteneinbruch im Kreuzviertel fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0237

Ein polizeibekannter 22-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch (12. März) gegen 4 Uhr versucht, in eine Gaststätte im Kreuzviertel einzubrechen. Die Polizei nahm ihn kurz nach der Tat fest.

Zivile Polizeibeamte beobachteten den 22-jährigen Mann aus der Türkei, wie er sich im Bereich des Westparks und des Kreuzviertels verdächtig an mehreren Autos und Gasstätten verhielt. An einer Gaststätte in der Essener Straße hörten die eingesetzten Beamten dann ein lautes Klirren. Der Tatverdächtige hatte mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen. Es gelang ihm jedoch nicht, in die Gaststätte einzudringen.

Nach kurzer Flucht konnten die Beamten den 22-Jährigen im Bereich der Adlerstraße festnehmen. Bei der Festnahme fanden die Beamten ein Messer bei dem Tatverdächtigen. Derzeit wird geprüft, ob Haftgründe gegen den Mann vorliegen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchtem besonders schweren Falls des Diebstahls. Außerdem prüft die Polizei, ob gegen den Mann ein Messertrageverbot verhängt wird.

