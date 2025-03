Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw-Fahrer flüchtet nach Kollision mit geparktem Pkw in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0236

Bereits am 27. Februar (Donnerstag) flüchtete ein Lkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Lünen (Bebelstraße) von der Unfallstelle.

Gegen 7.30 Uhr stieg eine 77-jährige Autofahrerin in ihren am Fahrbahnrand (Höhe einer Bäckerei, Hausnummer 47) geparkten Pkw ein.

Beim Einsteigen ließ sie die linke Fahrzeugtür einen Spalt offen. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall und sah einen Lkw an ihrem Auto vorbeifahren.

Später stellte sie Beschädigungen in Form von Dellen und Lackabsplitterungen an der Fahrertür ihres Toyotas (grau) fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der flüchtige Fahrer oder die Fahrerin des Lkw den Schaden an ihrem Pkw beim Vorbeifahren verursacht.

Eine Beschreibung des flüchtigen Lkw oder des Fahrers bzw. der Fahrerin konnte die 77-Jährige aus Lünen nicht geben.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Lünen unter 0231 / 132 - 3121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell