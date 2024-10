LPI-J: Frontalzusammenstoß

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schlöben: Ein 22-Jährige hatte seinen Pkw Toyota am Nachmittag des 07. Oktobers am Wallgraben abgestellt. Als er am Dienstagabend zum Abstellort kam musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug an beiden Seiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten. Der Sachschaden ist vierstellig. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

