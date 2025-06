POL-AUR: Aurich - Reifen illegal entsorgt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Reifen illegal entsorgt

Aurich - Reifen illegal entsorgt

Unbekannte haben in Aurich Reifen und Elektrogeräte illegal entsorgt. Die Täter legten rund 100 Altreifen, vier Fernseher und ein Radio unerlaubt am Abelitzkanal-Nord, in der Nähe der Brücke zur Spaalstraße, ab. Nach ersten Erkenntnissen müssen die Gegenstände mit einem Traktor oder einem Anhänger zum Ablageort transportiert worden sein. Zeugen, die zwischen vergangenem Dienstag und Montag auffällige Beobachtungen in der genannten Gegend gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

