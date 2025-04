POL-VIE: Brüggen: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ist ein Radfahrer bei einem Unfall an der Ecke Höhenhöfe/Vorster Straße in St. Tönis leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Tönisvorster war mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Vorster Straße unterwegs. Dieser Weg ist für Radfahrende in beide Fahrtrichtungen nutzbar. ...

mehr