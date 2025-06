Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Hage kam es in der Nacht auf Dienstag zu versuchten Einbrüchen. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte gegen 4.40 Uhr die Polizei, als sie verdächtige Geräusche und zwei Personen vor ihrem Haus in der Zeppelinstraße sah. Nach kurzer Zeit konnten die Polizeibeamten im Nahbereich einen 18- und einen 19-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Heranwachsenden offenbar zuvor versucht hatten, eine Gartenhütte in der Nordseestraße aufzubrechen. Die beiden müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Am Montag wurde in Aurich ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Georgswall das blaue Zweirad der Marke Flyer. Die Tat ereignete sich zwischen 19.45 Uhr und 21.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Wiesmoor geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Discounter-Parkplatz im Amaryllisweg zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr gegen einen schwarzen BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW im vorderen Bereich beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050. Ihlow - Im Graben gelandet 202500714974 In Ihlow hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 76-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf Höhe des Auricher Meedewegs von der Straße ab und landete in einem Graben. Der 76-Jährige wurde schwer, seine 76 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

In Großefehn kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brandgeschehen. Aus bisher ungeklärter Ursache fing gegen 3.50 Uhr eine Terrassenüberdachung auf einem Grundstück im Postweg Feuer. Durch den Brand wurde die Terrasse zerstört und das Wohnhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

