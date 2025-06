POL-PDNW: LKW Brand sorgt für kurzzeitige Vollsperrung

Grünstadt (ots) - Ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube wurde gestern (24.06.25) in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 17:50 Uhr entwendet. Der Geschädigte hatte das chromfarbene Fahrrad am Luitpoldplatz mittels einem Bügelschloss angeschlossen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel. 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt ...

