POL-PDNW: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, Drogentest positiv.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 23.06.2025 gegen 17:00 Uhr wurde ein in der Burgstraße in Bad Dürkheim abgestellter Audi beschädigt. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford Focus beschädigte beim Rangieren den Heckbereich des ordnungsgemäß geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame ...

