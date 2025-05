Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt; Frau wird mit Koffer geschlagen und bespuckt

Mainz-Innenstadt (ots)

Auf dem Schillerplatz in Mainz kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 28-jährigen Frau. Am Mittwoch, den 21.05.2025, gegen 14:10 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, dass eine Frau von einem Mann zunächst angespuckt und daraufhin mit einem Koffer geschlagen wurde. Die 28-jährige Frau gab gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften an, von dem Mann zunächst angeschrien worden zu sein. Anschließend hätte er sie angespuckt und ihr an den Haaren gezogen. Als sie sich aus seinem Griff befreien wollte, hätte er ihr mit einem Lederkoffer gegen den Kopf geschlagen. Die 28-jährige Frau wurde leicht verletzt. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte der flüchtige Täter in einer der umliegenden Straßen festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den 41-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

