POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor "Fake-Nebenjobs"

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Dasing / FR München - Am gestrigen Donnerstag (24.04.2025) kam es zum Brand eines Autos Höhe der Anschlussstelle Dasing. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer in Richtung München. Während der Fahrt bemerkte der 24-Jährige Rauch aus dem Motorraum. Der Mann stellte das Auto auf dem Standstreifen ab. Kurz darauf fing das Auto an zu brennen. Alle Insassen konnten das Auto ...

