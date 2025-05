Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Im Gebäude des Hauptbahnhofs kam es zu einem räuberischen Diebstahl durch einen derzeit noch unbekannten Täter. Am Dienstag, den 20.05.2025, gegen 15:00 Uhr befand sich der Mann in einem Geschäft des Hauptbahnhofs in Mainz. Hierbei entnahm er vier Dosen Bier aus einem Regal und begab sich mit der unbezahlten Ware im Arm in Richtung Ausgang des Geschäfts. Eine 28-jährige Mitarbeitern möchte den Herrn auf sein Handeln hin ansprechen, woraufhin er versuchte, die Flucht zu ergreifen. Während des Fluchtversuchs stolperte er im Bereich des Ausgangs des Ladens. Die Mitarbeiterin des Geschäfts positionierte sich daraufhin vor dem Täter, mit der Absicht, die weitere Flucht zu verhindern. Sodann schlug der unbekannte Mann der Angestellten mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Mitarbeiterin wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m groß, schwarze Basecap, blaues Adidas Sweatshirt mit 3 blau/weißen Querstreifen, blaue Jeans, schwarz/weiße Sneaker.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell